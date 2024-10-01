Проект «Хабаровское долголетие» заработает с 2025 года на территории всего края — Демешин

Губернатор Дмитрий Демешин провел в Хабаровской краевой филармонии торжественный прием в честь Международного дня пожилых людей. Глава региона поздравил жителей «серебряного возраста» (от 60 лет и старше) и отметил их заслуги наградами, а также сообщил, что в 2025 году в Хабаровском крае начнет работу проект, направленный на создание условий для активного долголетия, сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на пресс-службу губернатора и правительства Хабаровского края.
— Мною подписано постановление правительства края о внедрении проекта «Хабаровское долголетие», которое позволит гражданам «серебряного возраста» посещать досуговые занятия бесплатно. Министерству социальной защиты региона поручено все организационные мероприятия закончить в этом году, чтобы со следующего года проект работал на территории всего края, — сказал губернатор.
Сегодня в Хабаровском крае проживает более 275 тысяч граждан старшего поколения. Каждый второй является ветераном труда, более 800 человек — ветераны войны.
За общественную деятельность, большой вклад в развитие волонтерского и ветеранского движения в Хабаровском крае благодарность губернатора региона объявлена активистам ветеранских общественных организаций и добровольческих объединений: Валентину Буханцеву, Надежде Вежновец и Виктору Усову.
Отдельно глава Хабаровского края отметил родителей Героев-участников специальной военной операции.
— Примите мои слова особого уважения, признательности и поддержки. Считаю, что для всех нас, и в первую очередь для представителей органов власти, забота о семьях героев, особенно о тех, кто потерял своих близких, — не столько служебный, сколько человеческий, нравственный долг, долг благодарности и уважения к защитникам Отечества! — подчеркнул Дмитрий Демешин.
Отметим, Хабаровский край является одним из немногих регионов в стране, где меры социальной поддержки получают все без исключения граждане, достигшие пенсионного возраста. Установлены льготы по оплате жилищно-коммунальных услуг, проезду, лекарственному обеспечению, санаторно-курортному лечению. Созданы условия для приобретения гражданами старшего поколения навыков компьютерной и финансовой грамотности, развития волонтерской деятельности. В регионе действует сеть социальных учреждений: дома-интернаты, дома ветеранов, комплексные центры соцобслуживания. Ежегодно в разных формах услуги в них получают 25 тысяч пожилых граждан, на эти цели из краевого бюджета направляется свыше 4 млрд рублей.