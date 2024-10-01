Проект «Хабаровское долголетие» заработает с 2025 года на территории всего края — Демешин

— Примите мои слова особого уважения, признательности и поддержки. Считаю, что для всех нас, и в первую очередь для представителей органов власти, забота о семьях героев, особенно о тех, кто потерял своих близких, — не столько служебный, сколько человеческий, нравственный долг, долг благодарности и уважения к защитникам Отечества! — подчеркнул Дмитрий Демешин.