В Приморье стартовал отопительный сезон

Первые две котельные, расположенные в селах Барано-Оренбургское и Барабаш-Левада, заработали в Приморье. Объекты соцкультбыта уже начали получать тепло.
С 1 октября заработали котельные № 3.13 и № 3.17, которые подают тепло в детские учреждения. По плану 7 октября будет запущена котельная в Красноармейском округе, а с 14 числа — 16 котельных в Пограничном муниципальном округе.
Как мы писали ранее, главы муниципалитетов сами определяют дату начала отопительного сезона, опираясь на температуру воздуха, если в течение трех суток она держится в пределах восьми градусов. Сперва свою работу начинают котельные, которые находятся в северных районах Приморского края, на юге региона их запускают примерно в середине месяца.