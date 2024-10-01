В Приморье стартовал отопительный сезон

Как мы писали ранее, главы муниципалитетов сами определяют дату начала отопительного сезона, опираясь на температуру воздуха, если в течение трех суток она держится в пределах восьми градусов. Сперва свою работу начинают котельные, которые находятся в северных районах Приморского края, на юге региона их запускают примерно в середине месяца.