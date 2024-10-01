Расписание движения поездов временно изменится на МЦД-1 и МЦД-3

Отмечается, что на Белорусском направлении с начала движения до 6:30 интервалы между поездами составят до 20 минут, с 22:30 до полуночи — до 30 минут, а после полуночи — до одного часа. В вечернее время часть составов из Одинцово проследует до Белорусского вокзала.