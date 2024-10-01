Расписание движения поездов временно изменится на МЦД-1 и МЦД-3

«В октябре в будни изменится расписание движения поездов на первом Московском центральном диаметре (МЦД-1) — Савеловском и Белорусском направлениях, а с 1 по 15 октября также на МЦД-3 — Ленинградском и Казанском направлениях», — говорится в сообщении.
Как указано, на Савеловском направлении с 19:00 до 6:30 на участке от станции «Савеловская» до станции «Бескудниково» поезда будут следовать по одному пути в оба направления. Подробнее можно узнать на информационных табло, расположенных на вокзалах.
Кроме того, увеличат интервалы между поездами. С начала движения до 6:30 и с 19:00 до 23:00 они составят до 20 минут, а после 23:00 — до одного часа.
Отмечается, что на Белорусском направлении с начала движения до 6:30 интервалы между поездами составят до 20 минут, с 22:30 до полуночи — до 30 минут, а после полуночи — до одного часа. В вечернее время часть составов из Одинцово проследует до Белорусского вокзала.
«Изменится график движения некоторых аэроэкспрессов. Для поездок в аэропорт Шереметьево можно воспользоваться автобусами, которые ходят от станции метро “Ховрино”, — это маршруты № 1195 (до терминалов В, С) и 1195D (до терминала D)», — говорится в материале.
В пресс-службе отметили, что ограничения необходимы в связи с проведением работ по модернизации путевой инфраструктуры на станции «Петровско-Разумовская».
Так, на Ленинградском направлении часть составов будет ходить от и до станции «Зеленоград — Крюково». Интервалы движения поездов после 23:00 и до 7:00 частично увеличат до 20 минут.
«На Казанском направлении изменится время отправления последних поездов со станции “Ипподром” в сторону Зеленограда. Составы от и до Казанского вокзала будут следовать по прежнему маршруту, но интервалы между поездами частично увеличат до 15 минут», — говорится в материале.
Сообщается, что на станции «Митьково» МЦД-3 после полуночи и до 6:00 интервалы увеличат до 20 минут. Кроме того, изменится время отправления поездов: последний состав в сторону станции «Ипподром» проследует в 0:33, а в сторону Зеленограда — в 0:52.
В период ограничений будут проводить работы по модернизации инфраструктуры станции «Раменское».
«Пассажиров просят заранее планировать поездки. С расписанием автобусов и аэроэкспрессов можно ознакомиться на сайте компании. График движения пригородных и городских поездов есть в приложениях “Метро Москвы”, “Московский транспорт”, а также в приложении и на сайте перевозчика», — добавили в пресс-службе.