Губернатор Текслер наградил медалью актрису Ингу Оболдину

«Постановляю: 1. Наградить медалью “За заслуги перед Челябинской областью” III степени Оболдину Ингу Петровну — актрису общества с ограниченной ответственностью “Театр Антона Чехова Частная Антреприза”.
Инга Оболдина — уроженка Кыштыма. В 1986 году в родном городе она окончила среднюю школу № 1 и поступила в Челябинский государственный институт культуры (ЧГИК) на факультет театральной режиссуры.
После получения диплома стала преподавать в альма-матер на кафедре сценической речи. Спустя два года работы семья Оболдиной приняла решение о переезде в Москву.