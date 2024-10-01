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Губернатор Текслер наградил медалью актрису Ингу Оболдину

ЧЕЛЯБИНСК, 1 октября, ФедералПресс. Актриса Инга Оболдина получила медаль «За заслуги перед Челябинской областью». Губернатор Челябинской области подписал соответствующее постановление.

«Постановляю: 1. Наградить медалью “За заслуги перед Челябинской областью” III степени Оболдину Ингу Петровну — актрису общества с ограниченной ответственностью “Театр Антона Чехова Частная Антреприза”.

сказано в постановлении.

Инга Оболдина — уроженка Кыштыма. В 1986 году в родном городе она окончила среднюю школу № 1 и поступила в Челябинский государственный институт культуры (ЧГИК) на факультет театральной режиссуры.

После получения диплома стала преподавать в альма-матер на кафедре сценической речи. Спустя два года работы семья Оболдиной приняла решение о переезде в Москву.