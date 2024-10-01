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Какие работники будут получать самые большие зарплаты в ближайшие 10 лет

Эксперт рассказал о самых востребованных профессиях будущего.

Источник: AmurMedia

Некоторые работники уже сейчас получают хорошую зарплату. К примеру, сварщики могут зарабатывать до 200 тысяч рублей и больше каждый месяц. Эксперт рассказал, какие профессии будут самыми высокооплачиваемыми в ближайшем будущем.

Кандидат экономических наук, аналитик Николай Кульбака объяснил, что в ближайшие несколько лет очень прибыльно будет работать по нескольким профессиям. По его словам, чтобы выстроить успешную карьеру, нужно хорошо знать компьютер, иностранные языки и экономику.

А далее эти знания нужно применять в любой профессии и тогда продвижение не заставит себя ждать. В последующие годы пользоваться спросом будет сфера услуг. Хорошо будут получать фитнес-тренеры, соцработники, няни, сиделки, стилисты и парикмахеры.

Также востребованными будут все работники, которых не сможет заменить искусственный интеллект и компьютеры. Речь идет о работе с людьми. А вот труд педагогов будет пользоваться высоким спросом всегда, отметил эксперт в беседе с изданием «Свободная пресса».