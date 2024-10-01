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На набережной Закамска откроется клуб закаливания и зимнего плавания

Открытие павильона запланировано на осень текущего года.

Источник: Комсомольская правда

Этой осенью на набережной Камы в Кировском районе Перми планируется открыть общественный отапливаемый павильон для клуба закаливания. Об этом сообщил глава города Эдуард Соснин в своем официальном телеграм-канале.

По словам мэра, плановое благоустройство городских набережных предполагает их использование в течение всего года. Так, кроме заливки ледового катка на набережной в центре Перми, в Кировском районе также появится отапливаемый павильон с раздевалкой. Здесь планируют базироваться центр тестирования ГТО, а также клуб закаливания и зимнего плавания «Ледокол», который до капремонта долгое время располагался в этом месте.

Напомним, реконструкция набережной Камы в Кировском районе Перми завершилась в этом году. Благоустройство общественного пространства длилось два года. Здесь обновили променадную часть, восстановили освещение, появились площадки для тихого отдыха, детская и спортивная зоны, места для размещения кафе и торговых точек.

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