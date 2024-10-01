На набережной Закамска откроется клуб закаливания и зимнего плавания

По словам мэра, плановое благоустройство городских набережных предполагает их использование в течение всего года. Так, кроме заливки ледового катка на набережной в центре Перми, в Кировском районе также появится отапливаемый павильон с раздевалкой. Здесь планируют базироваться центр тестирования ГТО, а также клуб закаливания и зимнего плавания «Ледокол», который до капремонта долгое время располагался в этом месте.