«Таких денег у меня нет»: в Приморье поездка на такси становится роскошью

Например, со Второй Речки до центра в 13:00 стоимость в разных сервисах варьируется от 300 до 600 рублей, несмотря на время маршрута, которое составляет всего 11 минут и полностью «зеленую» полосу дороги. В 8 утра тот же маршрут пассажиру обойдется в 600−700 рублей. Поездка на остров Русский в свою очередь дешевле 500 рублей не обходится никогда. А если речь заходит о ВЭФ, который проходит каждый год, то сумма смело превышает 1 000 рублей.