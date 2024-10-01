«Таких денег у меня нет»: в Приморье поездка на такси становится роскошью

Цены на такси с каждым годом все дороже и дороже. Такую тенденцию заметит любой житель Владивостока, который не имеет собственного транспорта. Теперь дорога, занимающая у водителя 6−10 минут, легко может обойтись пассажиру в 400 и больше рублей. Поездка туда и обратно ощутимо бьет по карману, особенно, если в день таковых больше, чем одна.
Самые дорогие поездки происходят в час пик (утром от 8:00 до 9:00, днем с 12:00 до 14:00, вечером с 18:00 до 20:00), в плохую погоду, в праздники, в выходные дни. В таких случаях расценки в приложениях по заказу такси резко возрастают, несмотря на то что маршрут не менялся и даже если время на поездку не увеличивалось.
Например, со Второй Речки до центра в 13:00 стоимость в разных сервисах варьируется от 300 до 600 рублей, несмотря на время маршрута, которое составляет всего 11 минут и полностью «зеленую» полосу дороги. В 8 утра тот же маршрут пассажиру обойдется в 600−700 рублей. Поездка на остров Русский в свою очередь дешевле 500 рублей не обходится никогда. А если речь заходит о ВЭФ, который проходит каждый год, то сумма смело превышает 1 000 рублей.
«На такси уже давно не езжу, денег у меня просто нет. Если опаздываю на работу, приходится идти на крайние меры, тогда оставляю в такси не менее 700 рублей, так как приехать надо к 9 утра», — рассказывает студентка ДВФУ Елизавета.
Причин роста цен на такси может быть достаточно много. От инфляции на машины, топливо и запчасти, до ожесточения требований к водителям.
Напомним, что в прошлом году в силу вступил закон о такси № 580-ФЗ, согласно которому водители не могут работать без путевого листа, предрейсового техосмотра, шашечек и фонаря на крыше. А 1 сентября 2024 года вступило в силу еще одно изменение — обязательное страхование таксистов, как перевозчиков. Это тоже сильно сказалось на ценах за проезд. В связи с этими изменениями эксперты прогнозирую рост цен на поездку минимум на 30%.
Не стоит забывать и о том, что в настоящее время в стране остро стоит вопрос о мигрантах. Регионы запрещают иностранцам с патентами работать в пассажирских перевозках. Отсюда — дефицит водителей и более высокая цена за поездку.