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Уфимские власти расселят и снесут признанные аварийными 10 жилых домов

В Уфе расселят и снесут 10 аварийных жилых домов.

Источник: Комсомольская правда

В Кировском, Ленинском и Советском районах Уфы расселят и снесут аварийные жилые дома. Это следует из документа, опубликованного на сайте городского Управления земельными и имущественными отношениями.

Речь идет о зданиях № 1 на Запорожском переулке, № 14Б на улице Судоремонтной, № 42 на Коммунистической, № 30а на Егора Сазонова, № 25/1 и 72/3 на Октябрьский Революции, № 1а на Лесозаводской, № 6 на Благоварской, № 82 на Белякова и № 19 на Вокзальной. Власти признали объекты аварийными и подлежащими сносу.

Службе расселения поручили изъять квартиры у собственников и нанимателей. Первым должны возместить стоимость изъятой недвижимости или предоставить другое благоустроенное жилье. А вторым подберут помещение по договору соцнайма.

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