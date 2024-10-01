Уфимские власти расселят и снесут признанные аварийными 10 жилых домов

Речь идет о зданиях № 1 на Запорожском переулке, № 14Б на улице Судоремонтной, № 42 на Коммунистической, № 30а на Егора Сазонова, № 25/1 и 72/3 на Октябрьский Революции, № 1а на Лесозаводской, № 6 на Благоварской, № 82 на Белякова и № 19 на Вокзальной. Власти признали объекты аварийными и подлежащими сносу.