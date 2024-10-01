Уфимские власти расселят и снесут признанные аварийными 10 жилых домов

В Кировском, Ленинском и Советском районах Уфы расселят и снесут аварийные жилые дома. Это следует из документа, опубликованного на сайте городского Управления земельными и имущественными отношениями.
Речь идет о зданиях № 1 на Запорожском переулке, № 14Б на улице Судоремонтной, № 42 на Коммунистической, № 30а на Егора Сазонова, № 25/1 и 72/3 на Октябрьский Революции, № 1а на Лесозаводской, № 6 на Благоварской, № 82 на Белякова и № 19 на Вокзальной. Власти признали объекты аварийными и подлежащими сносу.
Службе расселения поручили изъять квартиры у собственников и нанимателей. Первым должны возместить стоимость изъятой недвижимости или предоставить другое благоустроенное жилье. А вторым подберут помещение по договору соцнайма.
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