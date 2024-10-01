Олбани
+14°
туман
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Татарстане открыли первый памятник леснику

Он установлен в самой «зелёной» местности республики.

Источник: минлесхоз РТ

В Арском районе Татарстана открыт первый в республике памятник леснику. Торжественная церемония в посёлке Урняк состоялась 30 сентября.

— Открытие подобного памятника — уникальное событие для республики. Это дань уважения нелегкому и благородному труду людей лесоводов. В Татарстане уделяется особое внимание вопросам сохранения и приумножения лесных ресурсов, рационального и неистощительного лесопользования, — отметил на открытии министр лесного хозяйства РТ Равиль Кузюров.

Отмечается, что Арский район считается одним из самых «зелёных» в республике по площади лесов.

монументы