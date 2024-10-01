В Татарстане открыли первый памятник леснику

В Арском районе Татарстана открыт первый в республике памятник леснику. Торжественная церемония в посёлке Урняк состоялась 30 сентября.
— Открытие подобного памятника — уникальное событие для республики. Это дань уважения нелегкому и благородному труду людей лесоводов. В Татарстане уделяется особое внимание вопросам сохранения и приумножения лесных ресурсов, рационального и неистощительного лесопользования, — отметил на открытии министр лесного хозяйства РТ Равиль Кузюров.
Отмечается, что Арский район считается одним из самых «зелёных» в республике по площади лесов.