В Татарстане открыли первый памятник леснику

— Открытие подобного памятника — уникальное событие для республики. Это дань уважения нелегкому и благородному труду людей лесоводов. В Татарстане уделяется особое внимание вопросам сохранения и приумножения лесных ресурсов, рационального и неистощительного лесопользования, — отметил на открытии министр лесного хозяйства РТ Равиль Кузюров.