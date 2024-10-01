Небезопасными продуктами кормили воспитанников детских садов в Хабаровском крае

Городским прокурором заведующим 8 детских садов внесены представления. По результатам их рассмотрения нарушения устранены, 9 должностных лиц привлечены к дисциплинарной ответственности. Также прокурором возбуждено 8 дел об административных правонарушениях по ст. 6.6 КоАП РФ (нарушение санитарно-эпидемиологических требований к организации питания), ч. 1 ст. 6.7 КоАП РФ (нарушение санитарно-эпидемиологических требований к условиям воспитания и обучения детей).