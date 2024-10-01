Небезопасными продуктами кормили воспитанников детских садов в Хабаровском крае

В Николаевске-на-Амуре после вмешательства прокуратуры устранены нарушения санитарно-эпидемиологического законодательства в дошкольных образовательных учреждениях, сообщили ИА AmurMedia со ссылкой в пресс-службе прокуратуры Хабаровского края.
Николаевской-на-Амуре городской прокуратурой проведены проверки соблюдения санитарно-эпидемиологических требований в детских садах.
Установлено, что в некоторых дошкольных образовательных учреждениях отсутствовали документы, подтверждающие качество и безопасность пищевой продукции, технологические карты с рецептурой и технологией приготавливаемых блюд.
В ежедневный прием пищи включались блюда, не предусмотренные утвержденным графиком.
Городским прокурором заведующим 8 детских садов внесены представления. По результатам их рассмотрения нарушения устранены, 9 должностных лиц привлечены к дисциплинарной ответственности. Также прокурором возбуждено 8 дел об административных правонарушениях по ст. 6.6 КоАП РФ (нарушение санитарно-эпидемиологических требований к организации питания), ч. 1 ст. 6.7 КоАП РФ (нарушение санитарно-эпидемиологических требований к условиям воспитания и обучения детей).
Заведующие детскими садами привлечены к административной ответственности в виде штрафов на общую сумму 28 тысяч рублей.