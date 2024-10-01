Часть Владивостока осталась без электричества из-за аварии — адреса

Во Владивостоке часть жилых домов осталась без электроэнергии. Причиной отключения стала авария на электросетях, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе ВПЭС.
Электричества нет по улицам: Нарвской, Никифорова, Сафонова, Можайской, Мурманской, Смоленской, Таганрогской, Тихвинской, Феодосийской.
Специалисты уже ведут восстановительные работы. Приблизительное время устранения аварии — 18.10.
Отмечается, что среднее время устранения внерегламентных отключений в сетях МУПВ «ВПЭС» составляет от 2 до 4 часов. Это время включения последних потребителей. Однако каждая авария имеет свои особенности и время её устранения может быть значительно больше или меньше средних значений.
Напомним, на текущей и следующей неделе во Владивостоке ожидается временное отключение холодной воды. Причина — плановые работы на системах водоснабжения.