Часть Владивостока осталась без электричества из-за аварии — адреса

Отмечается, что среднее время устранения внерегламентных отключений в сетях МУПВ «ВПЭС» составляет от 2 до 4 часов. Это время включения последних потребителей. Однако каждая авария имеет свои особенности и время её устранения может быть значительно больше или меньше средних значений.