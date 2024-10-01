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Часть Владивостока осталась без электричества из-за аварии — адреса

Идут восстановительные работы.

Источник: PrimaMedia.ru

Во Владивостоке часть жилых домов осталась без электроэнергии. Причиной отключения стала авария на электросетях, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе ВПЭС.

Электричества нет по улицам: Нарвской, Никифорова, Сафонова, Можайской, Мурманской, Смоленской, Таганрогской, Тихвинской, Феодосийской.

Специалисты уже ведут восстановительные работы. Приблизительное время устранения аварии — 18.10.

Отмечается, что среднее время устранения внерегламентных отключений в сетях МУПВ «ВПЭС» составляет от 2 до 4 часов. Это время включения последних потребителей. Однако каждая авария имеет свои особенности и время её устранения может быть значительно больше или меньше средних значений.

Напомним, на текущей и следующей неделе во Владивостоке ожидается временное отключение холодной воды. Причина — плановые работы на системах водоснабжения.

ЖКХ