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В Омской области почти четверть населения составляют пожилые люди

Причем мужчин в этой возрастной группе катастрофически не хватает.

Источник: Комсомольская правда

Сегодня, 1 октября, в День пожилого человека Омскстат поделился статистикой наблюдений о возрастном составе жителей Омской области.

Люди от 60 лет и старше составляют почти четверть населения региона — 24,3%. В абсолютных цифрах на 1 января 2024 года в Омской области проживало 441, 7 тысячи пожилых людей.

При этом мужчин в этой возрастной группе намного меньше, чем женщин — 29, 5% против 70,5%. Меньше всего представителей сильного пола в самой старшей возрастной группе от 90 лет и выше — всего 1%.

Большинство пожилых людей в регионе, по данным Омскстата, — горожане (73,3%). 26,7% пожилых людей живут на селе.