В Ростове пропал 67-летний мужчина, нуждающийся в медпомощи

Александр Рыжкин вышел из дома 30 сентября и больше не вернулся. Родные пытались найти его самостоятельно, но все попытки оказались тщетны. Тогда они обратились за помощью к волонтерам и в полицию. На протяжении суток поисковики прочесывают все близлежащие улицы и районы города. Известно, что мужчина нуждается в медицинской помощи.