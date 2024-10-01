Олбани
+16°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Ростове пропал 67-летний мужчина, нуждающийся в медпомощи

В Ростове разыскивают пропавшего пожилого мужчину.

Источник: Комсомольская правда

В Ростове-на-Дону без вести пропал пенсионер. Об этом сообщили в поисковой группе ЛизаАлерт.

Александр Рыжкин вышел из дома 30 сентября и больше не вернулся. Родные пытались найти его самостоятельно, но все попытки оказались тщетны. Тогда они обратились за помощью к волонтерам и в полицию. На протяжении суток поисковики прочесывают все близлежащие улицы и районы города. Известно, что мужчина нуждается в медицинской помощи.

Рост пропавшего — около 165 сантиметров. У него нормальное телосложение, черные с проседью волосы и карие глаза. Он был одет в темно-синюю ветровку, серо-синюю рубашку в клетку и серо-коричневые брюки.