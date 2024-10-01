На Красной площади прошел концерт в честь присоединения новых регионов

На Красной площади в этот день выступили Григорий Лепс, Лариса Долина, ST, «Любэ», Владимир Машков, Александр Ф. Скляр и многие другие артисты. Но главными звездами вечера стали герои специальной военной операции (СВО) — бойцы и их семьи, врачи, волонтеры, которые заняли почетные места в первых рядах. Концерт начали с видеообращения президента России Владимира Путина.
«Сердечно поздравляю всех граждан нашей страны с этим поистине судьбоносным событием. Мы шли к нему через годы и непростые испытания, знали, в каких невыносимых условиях постоянных обстрелов, блокады долгих восемь лет жил Донбасс, каким притеснениям подвергались жители Новороссии. Они выступили против вооруженного государственного переворота в Киеве, дали отпор неонацистской диктатуре, которая хотела навсегда оторвать их от исторической Родины, от России», — сказал глава государства.
Защитники Родины делились личными историями. Герой России старший лейтенант Иван Жарский рассказал, что недавно женился. Он смело воевал в Запорожье, а жену взял из Донецка.
«Не надо бояться создавать семьи, рожать детей», — посоветовал он.
Следом военнослужащий из Марий Эл Артемий Александров сделал предложение руки и сердца своей возлюбленной — волонтеру Альсине Сафархановой.
«После окопа ничего не страшно», — ответил он на вопрос, не страшно ли было делать предложение на виду у всей страны.
Финальным аккордом стала песня «За тебя, Родина-мать» в исполнении группы «Любэ» и всех зрителей на Красной площади, которые стоя подпевали в унисон Николаю Расторгуеву.
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