В Иркутске на 11 объектах появились новые муралы

Художественную роспись наносили мастера из Москвы и Московской области, Калининграда, Владивостока, Владимира, Ульяновска, Красноуральска, Иркутска и Ангарска. Обновили административное здание на Свердлова, 26/1, жилые дома на улицах Депутатская, 25, Лермонтова, 333 В, Франк-Каменецкого, 13, Литвинова, 9, а также в микрорайоне Первомайский 13а и 31а. Муралы нанесли и на четыре коммунальных объекта, расположенных на Лермонтова, 295, Помяловского, 30, на бульваре Гагарина, 13а и 44.