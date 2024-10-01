Баллистик Заславский: аппарат «Луна-8» погубили дырявые надувные подушки

«У нас ведь не было прямого контроля над процессом, как если бы посадка происходила перед нашими глазами. Аппарат летел согласно вложенному в него алгоритму, реагировал на радиокоманды с Земли и периодически отправлял к ней простенький сигнал. О том, что миссия провалилась, мы узнавали лишь по тому, что не состоялся очередной сеанс связи. Современных систем диагностики и датчиков, которые можно установить на космические аппараты в наши дни, тоже не было, и потому о причинах неудачи приходилось догадываться по косвенным признакам. То есть собирались специалисты из разных отделов и начинали бурные дебаты: “Вы виноваты! — Нет, вы виноваты!”. Ну, дружелюбно только, без интриг», — рассказал «Газете.Ru» Григорий Заславский, ветеран космической отрасли, который занимался баллистическими расчетами для советской лунной программы.