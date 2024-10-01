Купил за 300, а выиграл 36,5 млн рублей: нижегородец стал победителем лотереи

Житель Нижегородской области выиграл 36,4 млн рублей в лотерее «Рапидо». Об этом сообщает пресс-служба «Столото».
Мужчина купил билет за 300 рублей в мобильной версии сайта «Столото» и выиграл многомиллионный суперприз. К победе его привели числа 13, 4, 14, 10, 7, 1, 3, 16, отмеченные в первом поле билета, и число 1 — во втором. За своим выигрышем счастливчик пока не обращался и может это сделать в течение 3,5 лет с момента проведения тиража.
Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщалось, что супруги из Нижнего Новгорода выиграли 35 млн рублей в лотерее.