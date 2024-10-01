Врач Шохирев: по походке можно определить, чем болеет человек

Походка при гиперэкстензии коленного сустава тоже отличается от нормы. Она наблюдается, когда колено у человека аномально разгибается больше, чем ему положено. Колено при этом может так вытягиваться, что человеку трудно передвигаться без трости. Здесь также добавляется слабость связок и мышц, что приводит к опасной нестабильности коленного сустава. И обратная ситуация, когда человек ходит на полусогнутой ноге в коленном или тазобедренном суставе, что ведет к перекосу туловища и нарушению мышечного баланса, из-за чего страдают, перегружаются мышцы, перекашивается спина, и перекос в нагрузках на ноги может приводить к проблемам в шейном отделе или болям в плечах.