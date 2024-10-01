В День пожилых в Башкирии назвали количество жителей старше 100 лет

Со следующего года вносятся изменения в порядок установления компенсационных выплат по уходу за инвалидами I группы и гражданами старше 80 лет. С 1 января 2025 года отделение Социального фонда Башкортостана проактивно установит этим гражданам надбавки к пенсиям в размере 1380 рублей с учетом уральского коэффициента. Надбавка будет ежегодно индексироваться вместе с пенсией. Таким образом, при сохранении самой меры поддержки будет реализована задача по ежегодному повышению данной выплаты.