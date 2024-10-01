Собянин рассказал о поддержке москвичей старшего возраста

«Согласно совместному исследованию “Московского долголетия” и “Билайн”, участники проекта чаще пользуются мобильным интернетом и Wi-Fi, чем те, кто не участвуют в проекте: 78% против 57, а также считают, что интернет повышает качество жизни. Многие москвичи старшего возраста не готовы отказываться от профессиональных амбиций. Город помогает им оставаться востребованными соискателями на рынке труда. За последние 5,5 лет более 100 тыс. горожан старше 50 лет трудоустроились благодаря службе занятости населения Москвы. Многие нашли себя в промышленности, в сфере услуг и торговле, в том числе на онлайн-маркетах, в ИТ и финансах, в образовании и креативных индустриях. Причем, как показал опыт, все чаще кандидаты “50+” предпочитают освоить новую профессию и начать карьеру с нуля. И город готов их поддержать. Программы обучения и переподготовки и сопровождение на всех этапах трудоустройства готовы предложить в центре “Профессии будущего” и в центре занятости “Моя карьера”, — пояснил мэр.