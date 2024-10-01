Собянин рассказал о поддержке москвичей старшего возраста

«1 октября отмечается День старшего поколения. В Москве проживают около 3 млн человек старшего возраста. Больше 400 тыс. перешагнули 80-летний рубеж, и больше тысячи человек отметили 100-летний юбилей. Москва уверенно входит в тройку лидеров по продолжительности жизни среди регионов России и стремится войти в мировой клуб долгожителей, где средняя продолжительность жизни превышает 80 лет. И что также очень важно — мы стремимся обеспечить горожанам старшего возраста здоровую, яркую, насыщенную и полную возможностей жизнь», — говорится в сообщении.
Мэр отметил, что значительный вклад вносит проект «Московское долголетие».
«Благодаря ему сегодня москвичи старшего поколения могут посвятить себя творчеству, заниматься спортом, изучать иностранные языки, психологию или получить новую профессию. За шесть лет создана уникальная сеть из 134 центров московского долголетия. Они оборудованы по единому стандарту и подойдут для людей с самыми разными интересами и запросами — от кулинарии до занятий в тренажерном зале. Центры московского долголетия стали единой точкой входа в проект, где занятия для москвичей старшего возраста проводят более 1,3 тыс. организаций-поставщиков. Среди них — вузы, музеи, парки, Московский зоопарк, киностудии, спортивные клубы, кинотеатры и многие другие», — перечислил Собянин.
Так, в топ-10 самых популярных занятий «Московского долголетия» входят гимнастика, северная ходьба, лекции по истории, искусству и краеведению, занятия по направлению «Красота и стиль», танцы, спортивные игры, пеший лекторий, рисование, иностранные языки и информационные технологии. Помимо этого работают курсы по генеалогии, психологии и коммуникации, экопросвещению, мультипликации. Горожане могут изучить 10 иностранных языков, включая китайский, японский, арабский и турецкий. С проектом сотрудничают 20 ведущих вузов столицы.
Также в «Московском долголетии» горожане старшего поколения могут пройти профессиональную переподготовку в «Серебряном университете».
«В этом учебном году для участников доступно 14 программ обучения — от педагогики и экскурсоведения до интернет-маркетинга и веб-дизайна. В проекте доступны десятки творческих направлений: театральные студии, вокал, танцы, живопись, скульптура, ландшафтный дизайн, моделирование одежды, модельная школа, фотография, литературные мастерские. Популярностью пользуются спортивные активности: гимнастика, северная ходьба, футбол, карате и многие другие. Около 100 тыс. старших москвичей уже занимаются спортом в “Московском долголетии”, — сообщил мэр.
Он добавил, что москвичи старшего поколения являются активными пользователями цифровой экосистемы столицы.
«Только за последние пять лет число пользователей портала mos.ru в возрасте 55 лет и старше выросло в 2,5 раза — с 1,5 млн в 2019 году до более чем 3,5 млн в 2024 году», — уточнил Собянин.
Также «Московское долголетие» предлагает тысячу групп по цифровой и финансовой грамотности.
«Согласно совместному исследованию “Московского долголетия” и “Билайн”, участники проекта чаще пользуются мобильным интернетом и Wi-Fi, чем те, кто не участвуют в проекте: 78% против 57, а также считают, что интернет повышает качество жизни. Многие москвичи старшего возраста не готовы отказываться от профессиональных амбиций. Город помогает им оставаться востребованными соискателями на рынке труда. За последние 5,5 лет более 100 тыс. горожан старше 50 лет трудоустроились благодаря службе занятости населения Москвы. Многие нашли себя в промышленности, в сфере услуг и торговле, в том числе на онлайн-маркетах, в ИТ и финансах, в образовании и креативных индустриях. Причем, как показал опыт, все чаще кандидаты “50+” предпочитают освоить новую профессию и начать карьеру с нуля. И город готов их поддержать. Программы обучения и переподготовки и сопровождение на всех этапах трудоустройства готовы предложить в центре “Профессии будущего” и в центре занятости “Моя карьера”, — пояснил мэр.
Он подчеркнул, что город внедрил новый московский стандарт надомного обслуживания, в основе которого адресный подход и человеческое общение. Для удобства соцработников и их подопечных разработано приложение, в котором отражен индивидуальный набор услуг, учитывающий потребности конкретного человека. Такую помощь сегодня получают все горожане, которым она необходима, и заявку на нее можно подать в электронном виде как из дома, так и в любом центре госуслуг «Мои документы».
«Проект “Школа родственного ухода” создан специально для того, чтобы помочь горожанам научиться в домашних условиях грамотно заботиться о близких, которые не могут делать это полностью самостоятельно. Город поддержит на всех этапах: поможет освоить необходимые практические навыки, справиться с психологическими сложностями, познакомиться с поддерживающим сообществом людей в схожей жизненной ситуации. Получить навыки заботы о своих близких можно и в симуляционном центре обучения навыкам профессионального ухода», — отметил Собянин.
Пожилые москвичи, которые нуждаются в постоянной поддержке, живут в современных геронтологических центрах, где на первом месте стоит оказание адресной помощи и профессиональный уход по самым высоким стандартам.
«Здоровье и благополучие старшего поколения — это наша общая ответственность. Через заботу семьи о москвичах “серебряного” возраста и всестороннюю поддержку города мы выражаем благодарность, уважение людям, которые трудились на благо страны, сохраняли ее традиции, передавали своим детям и внукам», — заключил мэр.