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Школу креативных индустрий откроют в Волгодонске

Ростовская область, 1 октября 2024. DON24.RU. В ноябре в Волгодонске откроется школа креативных индустрий, сообщил глава администрации города Юрий Мариненко. Новое учреждение разместится в помещении детской театральной школы на улице К. Маркса, 64.

Источник: Don24.ru

Как пояснил мэр, Волгодонск вошел в число победителей конкурса на создание школ креативных индустрий в рамках федерального проекта «Придумано в России».

«Школа креативных индустрий — новое слово среди программ дополнительного образования детей и подростков в сфере высоких технологий. В ней будем бесплатно обучать таким популярным современным направлениям, как звукорежиссура, фотомонтаж и производство видеофильмов, создание анимации и 3D-графики, интерактивные цифровые технологии VR и AR, создание электронной музыки. Планируемая численность обучающихся — 120 человек», — уточнил Юрий Мариненко.

Сейчас в помещениях школы завершается ремонт. Там появится все необходимое для творчества, мощные компьютеры и специализированное электронное оборудование, включая студию звукозаписи и типографию.

образование