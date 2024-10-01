Школу креативных индустрий откроют в Волгодонске

«Школа креативных индустрий — новое слово среди программ дополнительного образования детей и подростков в сфере высоких технологий. В ней будем бесплатно обучать таким популярным современным направлениям, как звукорежиссура, фотомонтаж и производство видеофильмов, создание анимации и 3D-графики, интерактивные цифровые технологии VR и AR, создание электронной музыки. Планируемая численность обучающихся — 120 человек», — уточнил Юрий Мариненко.