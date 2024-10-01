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Минтруда Беларуси: частные социальные пансионаты не смогут работать без лицензии с 1 октября

Частные соцпансионаты не смогут работать без лицензии в Беларуси с 1 октября.

Источник: Комсомольская правда

Частные социальные пансионаты не смогут работать без лицензии в Беларуси с 1 октября. Об этом напомнили в пресс-службе Министерства труда и социальной защиты.

В ведомстве обратили внимание на то, что норма о лицензировании вступала 1 июля 2024 года и давала право осуществлять указанную деятельность до 1 октября. Уточняется, что постояльцам частных пансионатов, которые не пройдут лицензирование, предлагаются альтернативные формы устройства. В их числе государственные социальные пансионаты или же частные с лицензией.

В Минтруда отметили, что можно рассмотреть возможность поселения при учете состояния здоровья как в государственные, так и в частые пансионаты, которые получили лицензии. Кроме того, можно воспользоваться услугами социального работника, услугами сиделки, долговременным уходом.

Также есть возможность воспользоваться рентой. В ведомстве пояснили, что договор пожизненного содержания с иждивением (рента) представляет собой документ, по которому получатель ренты передает принадлежащее ему жилое помещение в собственность государства, а плательщик (государство) со своей стороны обязуется осуществлять пожизненное содержание. Есть две формы ренты: на дому или же в социальных пансионатах.

В Министерстве труда и социальной защиты напомнили, что есть еще вариант замещающей семьи. Это форма жизнеустройства совершеннолетнего нетрудоспособного гражданина в условиях совместного проживания, а также ведения общего хозяйства с лицом, который не является близким родственником (помощником).

экономика