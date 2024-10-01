Минтруда Беларуси: частные социальные пансионаты не смогут работать без лицензии с 1 октября

Также есть возможность воспользоваться рентой. В ведомстве пояснили, что договор пожизненного содержания с иждивением (рента) представляет собой документ, по которому получатель ренты передает принадлежащее ему жилое помещение в собственность государства, а плательщик (государство) со своей стороны обязуется осуществлять пожизненное содержание. Есть две формы ренты: на дому или же в социальных пансионатах.