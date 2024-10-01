Более 200 омских организаций смогут перейти на упрощенную систему налогов

«Для тех, кто в текущем году превысит действующий лимит доходов, предусмотрена возможность перехода на УСН с 01.01.2025 при соблюдении новых условий. Например, если в 2024 году организация применяла УСН, но с 01.07.2024 утратила право, потому что доходы превысили 265,8 млн рублей, она вновь сможет перейти на УСН с 01.01.2025 при условии, что её доходы за 9 месяцев 2024 года не превысили 337,5 млн рублей», — пояснили в УФНС.