Более 200 омских организаций смогут перейти на упрощенную систему налогов

УФНС по Омской области проинформировала о грядущих изменениях в системе налогообложения, установленных федеральным законодательством. Со следующего года будут увеличены лимиты для применения упрощенной системы налогообложения (УСН).
Так, предельная величина доходов для перехода на УСН увеличилась со 112,5 до 337,5 млн рублей, для применения УСН — до 450 млн рублей, предельная остаточная стоимость основных средств — со 150 до 200 млн рублей.
Кроме того, на УСН со следующего года изменятся налоговые ставки. Не будет 8% и 20%, останутся только 6% и 15%.
«Для тех, кто в текущем году превысит действующий лимит доходов, предусмотрена возможность перехода на УСН с 01.01.2025 при соблюдении новых условий. Например, если в 2024 году организация применяла УСН, но с 01.07.2024 утратила право, потому что доходы превысили 265,8 млн рублей, она вновь сможет перейти на УСН с 01.01.2025 при условии, что её доходы за 9 месяцев 2024 года не превысили 337,5 млн рублей», — пояснили в УФНС.
Как уточнили в ведомстве, в Омской области новым условиям применения УСН соответствуют 216 организаций и 25 ИП с годовыми доходами более 250 млн рублей. В настоящее время все они применяют общий режим налогообложения.