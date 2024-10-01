Расписание электричек Самара — Курумоч изменится с 1 октября

Так, электричка Самара — Курумоч № 6322/6321 с отправлением в 13:16 будет ходить ежедневно, а не только по будням, как было раньше. Также с 1 октября отменяется пригородный поезд № 6310/6309 Самара (отпр. 12:29) — Курумоч (приб. 13:57).