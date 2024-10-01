Расписание электричек Самара — Курумоч изменится с 1 октября

С 1 октября изменится расписание электричек на маршруте Самара — Курумоч. Ряд пригородных поездов начнет курсировать по новому графику. Об этом сообщает пресс-служба Самарской пассажирской пригородной компании.
Так, электричка Самара — Курумоч № 6322/6321 с отправлением в 13:16 будет ходить ежедневно, а не только по будням, как было раньше. Также с 1 октября отменяется пригородный поезд № 6310/6309 Самара (отпр. 12:29) — Курумоч (приб. 13:57).
Кроме того, с 21 октября еще два электропоезда также будут отменены. На этом направлении перестанут курсировать поезд № 6332/6331 Самара (отпр. 06:56) — Курумоч (приб. 08:22) и электричка № 6334/6333 Курумоч (отпр. 12:23) — Самара (приб. 13:49). Пассажиров просят учитывать изменения при планировании своих поездок.