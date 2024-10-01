Из Самары в Ташлу будет ходить рейсовый автобус

Из Самары в село Ташла будет ходить рейсовый автобус. Об этот сообщил на прошедшем в понедельник, 30 сентября, оперативном совещании регионального правительства врио главы областного Минтранса Сергей Неретин.
В Ташлу, расположенную в 40 километрах от Тольятти, где находится Святой источник чудотворной иконы Божией Матери «Избавительница от бед», являющийся местом паломничества, из Самары можно добраться только с пересадками. Прямой автобусный маршрут избавит от этих неудобств.
Автобус в Ташлу будет отправляться от Барбошиной поляны, и проходить через посёлок Волжский, Жилгородок, посёлок Береза, село Молгачи, деревню Сергеевка, посёлок Новый Буян, посёлок Дубовая Роща, село Михайловка, посёлок Новая Бинарадка, посёлок Мусорка.
По словам Сергея Неретина, новый автобусный маршрут «г. Самара (Барбошина поляна) — с. Ташла» включат в реестр межмуниципальных маршрутов Самарской области.