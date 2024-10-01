Из Самары в Ташлу будет ходить рейсовый автобус

В Ташлу, расположенную в 40 километрах от Тольятти, где находится Святой источник чудотворной иконы Божией Матери «Избавительница от бед», являющийся местом паломничества, из Самары можно добраться только с пересадками. Прямой автобусный маршрут избавит от этих неудобств.