Первого октября пожилые люди смогут бесплатно посетить зоопарк Ростова

Во вторник, первого октября, пожилые люди смогут бесплатно посетить ростовский зоопарк. Об этом сообщили в пресс-службе учреждения. Акция приурочена ко Дню пожилого человека.
«В честь Дня пожилого человека мы дарим людям, которые достигли 60 лет, бесплатное посещение и экскурсию», — пояснили в зоопарке.
Чтобы получить бесплатный билет, нужно показать кассиру паспорт. Экскурсия стартует в 11.00. Её участников ждут около скульптуры «Олень» рядом с центральным входом.
В зоопарке представлено 509 видов животных, больше половины из которых входят в Красную книгу. Коллекция животных пополняется новыми представителями. На территории построены 10 всесезонных экспозиций: слоны, носорог, аквариум, террариум, экзотариум, антропоидник, «Животные Африки», лемуры, капибары, сурикаты.