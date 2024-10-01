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Первого октября пожилые люди смогут бесплатно посетить зоопарк Ростова

Для них проведут экскурсию.

Источник: Zdeněk Macháček/CC0

Во вторник, первого октября, пожилые люди смогут бесплатно посетить ростовский зоопарк. Об этом сообщили в пресс-службе учреждения. Акция приурочена ко Дню пожилого человека.

«В честь Дня пожилого человека мы дарим людям, которые достигли 60 лет, бесплатное посещение и экскурсию», — пояснили в зоопарке.

Чтобы получить бесплатный билет, нужно показать кассиру паспорт. Экскурсия стартует в 11.00. Её участников ждут около скульптуры «Олень» рядом с центральным входом.

В зоопарке представлено 509 видов животных, больше половины из которых входят в Красную книгу. Коллекция животных пополняется новыми представителями. На территории построены 10 всесезонных экспозиций: слоны, носорог, аквариум, террариум, экзотариум, антропоидник, «Животные Африки», лемуры, капибары, сурикаты.

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