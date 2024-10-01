«У вас все шансы стать моделью и ипотечным брокером»: мошенники изощренно разводят приморцев

Создатели многих курсов в интернете обещают слушателям трудоустройство и сумасшедшие заработки после обучения. Но все эти гарантии — лишь на словах, а не в договоре. В такой ситуации предъявить претензии поставщику «услуг» практически невозможно. Но еще страшнее при поиске работы нарваться на откровенных мошенников. Рассказываем, как избежать неприятностей из-за аферистов.
«Когда учился в столице, я искал подработку c неполной занятостью, чтобы не мешала учебе. Увидел объявление рекламного агентства, которому нужны были модели и актеры без опыта для съемок в массовке. Обещали хорошую оплату. На собеседовании сотрудники агентства рассказали, что работают с крупными брендами, а некоторые ролики снимают за границей, поэтому может понадобиться загранпаспорт. Сделали “видеопробу” и сказали, что шансы получить работу у меня высокие. Все было слишком хорошо, чтобы быть правдой. Так и вышло в итоге. Мне сказали, что нужно заплатить за обучение. Пообещали хорошую скидку, если внесу деньги сразу. Причем работодателей ничуть не смутило отсутствие у меня денег. Они тут же предложили выход из ситуации — оформить кредит. Сказали, что потраченные деньги вернуться в ближайшее время, а мне откроется легкий путь в мир рекламы и кино. Стоит ли говорить, что ни ролей, ни контрактов, ни даже съемки в массовке я так и не увидел. Обучение тоже оказалось полной ерундой, на курсах по тысяче раз повторяли очевидные вещи. Жаль, я не сразу понял, что крутой офис, обещание заграничных контрактов, упоминание известных людей в мире рекламы — не более, чем пыль в глаза», — рассказал житель Приморья Олег.
Попасть в ловушку могут и молодые люди без опыта работы в видеопродакшене, и бабушки, которые хотят устроить внуков в модельную или киноиндустрию. Возраст не имеет большого значения — организаторы «курсов» всех осыпают комплиментами, обещают портфолио, хорошие деньги и быстрый успех, потом убеждают оплатить услуги агентства. Итогом подобных авантюр становятся не только несбывшиеся надежды, но и необходимость выплачивать кредиты.
«Чтобы не оказаться в похожей ситуации, тщательно выбирайте, у кого будете учиться. Скорее всего, в данном случае речь шла об оказании не образовательных, а информационно-консультационных услуг. У организации, предоставляющей образовательные услуги, должна быть соответствующая лицензия. Российские учебные заведения можно проверить на сайте Рособрнадзора. Если оказываются только информационно-консультационные услуги, то лицензия не требуется, но людям, которые заплатили за такие услуги, придется доказывать свою правоту в суде, если их не устроило качество курса. Выход тут один — сначала внимательно читайте договор и только потом подписывайте», — отметил начальник управления по работе с муниципальными учреждениями образования администрации Владивостока Максим Кильчевский.
В добросовестных компаниях менеджеры дают возможность ознакомится с документами. Но бывают фирмы, где клиента специально торопят и отвлекают. В этом случае лучше взять время на раздумья и забрать договор домой, чтобы прочесть его внимательно в спокойной обстановке.
«Когда я увидела объявление об обучении на ипотечного брокера, решила, почему нет. Ведь у меня был опыт работы страховым агентом. Организатор курсов обещала раскрыть секрет, как абсолютно всем клиентам обеспечить стопроцентное одобрение ипотеки, и сулила бешеные доходы. Когда начались занятия, оказалось, что все лекции в записи, а их содержание явно устарело и не берутся во внимание последние изменения на ипотечном рынке. Электронный сертификат о прохождении обучения оказался “филькиной грамотой”. Сейчас прекрасно понимаю, что деньги, которые отдала за курсы, я не верну. По крайней мере, мне не дали ни знаний, ни умений, благодаря которым я могла бы это сделать», — поделилась неудачным опытом пенсионерка Татьяна Викторовна.
Не стоит верить всему, что вам пообещали. Если автор курса говорит, что вы освоите востребованную профессию и вас ждут колоссальные заработки в будущем, проверьте, сопоставимы ли эти обещания с зарплатой, которую предлагают за подобную работу на рынке. Прежде чем оплачивать курсы, разберитесь, в чем суть профессии.
«Кредитный, в том числе ипотечный, брокер может помочь человеку подготовить документы для заявки в банк, дать совет о том, как выбрать финансовую организацию, разослать ваше заявление по нескольким банкам, но он не может повлиять на решение о выдаче кредита. В большинстве случаев заявления на кредиты обрабатывают специальные банковские программы, которые анализируют данные заемщика и взвешивают риски. На основе такого анализа банк и принимает решение о возможности выдать кредит. Ипотечный брокер не имеет доступа к этой программе», — пояснила начальник Отдела финансовой грамотности Дальневосточного главного управления Банка России Александра Агвердиева.
Еще одна жительница Владивостока искала подработку в сфере рекламы в интернете.
«Первым делом работодатели поручили скачать приложение по ссылке, которую мне прислали в мессенджере. Нужно было зарегистрироваться в нем и ставить лайки под разными публикациями и видео в интернете. За это и полагалось вознаграждение. Получить заработанные деньги можно было только на криптокошелек. Вывести первые заработанные деньги с кошелька на карту оказалось несложно. Потом мне сказали, что если я хочу и дальше работать, мне нужно внести деньги для развития компании. Чем больше внесу, тем выше будет мой уровень в компании и доход. А если нет денег, то, мол, можно оформить кредитную карту. Всю сумму с кредитки нужно будет перевести на свой криптокошелек, а с него — на депозитный счет компании. Еще посоветовали привести знакомых, за это предусмотрены денежные бонусы», — рассказала Юлия. Девушке повезло. Она поняла, что такая работа напоминает участие в финансовой пирамиде. Подобные проекты живут за счет новых участников, которые переводят свои деньги «на развитие бизнеса» и привлекают других людей. Заработать таким образом, увы, не получится.
«Уже тот факт, что зарплату обещали платить через криптокошелек, должен был насторожить. В России это незаконно, — поделился начальник Отдела противодействия нелегальной деятельности Дальневосточного главного управления Банка России Василий Котлевский. — У компании явно есть признаки финансовой пирамиды. Нужно найти информацию о ней в госреестре юридических лиц (ЕГРЮЛ) и на сайте Федеральной налоговой службы. Посмотрите, какой вид деятельности указан в качестве основного. Проверить организацию поможет и “Список компаний с выявленными признаками нелегальной деятельности на финансовом рынке” на сайте Банка России».
В интернете распространены и другие мошеннические схемы. Например, аферисты просят помочь с денежными переводами на другие счета, предлагают снять наличные в банкомате и передать их курьеру за вознаграждение или оформить в банке новую карту и передать ее «доверенному человеку». Стоит избегать вакансий с подобными условиями «работы». Соглашаясь на них, вы рискуете стать человеком, которого используют для обналичивания похищенных денег — дроппером. За это могут привлечь к уголовной ответственности. Научиться отличать дропперские вакансии от легальных поможет проект Банка России #СТОПДРОП (mr-dropper.ru).