«У вас все шансы стать моделью и ипотечным брокером»: мошенники изощренно разводят приморцев

«Когда учился в столице, я искал подработку c неполной занятостью, чтобы не мешала учебе. Увидел объявление рекламного агентства, которому нужны были модели и актеры без опыта для съемок в массовке. Обещали хорошую оплату. На собеседовании сотрудники агентства рассказали, что работают с крупными брендами, а некоторые ролики снимают за границей, поэтому может понадобиться загранпаспорт. Сделали “видеопробу” и сказали, что шансы получить работу у меня высокие. Все было слишком хорошо, чтобы быть правдой. Так и вышло в итоге. Мне сказали, что нужно заплатить за обучение. Пообещали хорошую скидку, если внесу деньги сразу. Причем работодателей ничуть не смутило отсутствие у меня денег. Они тут же предложили выход из ситуации — оформить кредит. Сказали, что потраченные деньги вернуться в ближайшее время, а мне откроется легкий путь в мир рекламы и кино. Стоит ли говорить, что ни ролей, ни контрактов, ни даже съемки в массовке я так и не увидел. Обучение тоже оказалось полной ерундой, на курсах по тысяче раз повторяли очевидные вещи. Жаль, я не сразу понял, что крутой офис, обещание заграничных контрактов, упоминание известных людей в мире рекламы — не более, чем пыль в глаза», — рассказал житель Приморья Олег.