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Более миллиона рублей выплатил житель Братского района перед отъездом в Армению

Ранее из-за долгов судебные приставы запретили мужчине выезжать из страны.

Источник: Комсомольская правда

Житель Братского района хотел уехать в Армению, однако не оплатил множество долгов, поэтому ему было запрещено выезжать за пределы страны. Об этом КП-Иркутск сообщили в ГУФССП России по Иркутской области.

Установлено, что он не выплачивал налоги, коммунальные платежи, штрафы ГИДББ. У него накопилось 22 исполнительных производства на сумму более одного миллиона рублей.

— Добровольно мужчина исполнять требования исполнительных документов не собирался, в связи с чем, судебный пристав вынес постановление об ограничении права на выезд, — рассказали в пресс-службе ГУФССП.

В итоге мужчина погасил все долги, а также оплатил исполнительский сбор.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что 68 жителям Приангарья исполнилось 100 и более лет. В честь юбилея они имеют право получить единовременную выплату.