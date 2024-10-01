Более миллиона рублей выплатил житель Братского района перед отъездом в Армению

Житель Братского района хотел уехать в Армению, однако не оплатил множество долгов, поэтому ему было запрещено выезжать за пределы страны. Об этом КП-Иркутск сообщили в ГУФССП России по Иркутской области.
Установлено, что он не выплачивал налоги, коммунальные платежи, штрафы ГИДББ. У него накопилось 22 исполнительных производства на сумму более одного миллиона рублей.
— Добровольно мужчина исполнять требования исполнительных документов не собирался, в связи с чем, судебный пристав вынес постановление об ограничении права на выезд, — рассказали в пресс-службе ГУФССП.
В итоге мужчина погасил все долги, а также оплатил исполнительский сбор.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что 68 жителям Приангарья исполнилось 100 и более лет. В честь юбилея они имеют право получить единовременную выплату.