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Без осадков и прохладно будет в Хабаровском крае 2 октября

Температура воздуха ночью опустится до минус девяти градусов на севере региона.

Сейчас в Олбани: +16° 0 м/с 88% 757 мм рт. ст. +16°
Источник: Комсомольская правда

2 октября в Хабаровском крае ожидается преимущественно сухая и прохладная погода. Порывистый ветер будет сопровождать жителей региона на протяжении дня. Подробнее в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".

В Хабаровске без существенных осадков, столбики термометров ночью опустятся от +1 до +3 градусов, днем потеплеет от +12 до +14 градусов. Ветер будет дуть с юго-запада со скоростью от семи до 12 метров в секунду.

В южных районах края ночью возможны небольшие осадки, однако днем осадков не предвидится. Температура ночью будет держаться в пределах от −2 до +3 градусов, днем воздух прогреется от +10 до +15 градусов. Скорость юго-западного ветра составит от семи до 12 метров в секунду.

В центральных районах края синоптики не прогнозируют осадков. Температура ночью от −8 до +7 градусов, днем ожидается от +7 до +14 градусов. Ветер различных направлений, от пяти до 10 метров в секунду.

На севере Хабаровского края также без осадков. Температура ночью опустится до −9 +2 градусов, днем столбики термометров покажут +6 +13 градусов. Ветер преимущественно южный будет дуть со скоростью от пяти до 10 метров в секунду.