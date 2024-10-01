В центре Волгограда прошли рейды по проверке тонированных автомобилей

В Волгограде в минувшие выходные состоялось рейдовое мероприятие для повышения безопасности дорожного движения. Госавтоинспекторы провели массовые проверки водителей.
Особое внимание в ходе мероприятия полицейские уделяли автомобилям с излишней тонировкой или подложными регистрационными знаками. Правоохранители также выявляли водителей с признаками опьянения, сообщает ГУ МВД по Волгоградской области.
Всего во время рейда к административной ответственности госавтоинспекторы привлекли 64 гражданина. Подобные мероприятия проходят на территории областного центра на постоянной основе.