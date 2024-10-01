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Дожди принесут прохладу в Краснодарский край

В Краснодаре из-за дождей температура понизится до 21 градуса.

Сейчас в Олбани: +14° 0 м/с 94% 757 мм рт. ст. +16°
Источник: РИА "Новости"

На Кубани похолодало. 1 октября прохладу в регион принесли дожди.

«Над акваторией Черного моря вновь сформируется циклоническая депрессия. По ее периферии на территорию Кубани будут поступать очаги дождевых облаков, местами в сопровождении гроз, и более холодные воздушные массы», — сообщил ведущий специалист «Фобос» Михаил Леус.

Температура воздуха 1 октября будет держаться на отметках 21−23 градуса. В среду, 2 октября, местами также пройдут кратковременные дожди. Снова потеплеет только к выходным.