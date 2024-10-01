Дожди принесут прохладу в Краснодарский край

«Над акваторией Черного моря вновь сформируется циклоническая депрессия. По ее периферии на территорию Кубани будут поступать очаги дождевых облаков, местами в сопровождении гроз, и более холодные воздушные массы», — сообщил ведущий специалист «Фобос» Михаил Леус.