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Уфимский врач рассказала о главных признаках старческой астении

Врач из Уфы назвала топ-3 симптома старческой астении
Источник: Комсомольская правда

Заместитель главного врача по амбулаторно-поликлинической работе Республиканского клинического госпиталя Ветеранов войн, заслуженный врач Башкирии Розалия Садыкова рассказала о главных признаках старческой астении. В беседе с изданием UfaTime.ru специалист поведала о признаках синдрома.

Медик утверждает, что старческая астения никак не связана с патологией какого-либо органа или системы организма. Она вызвана комплексом естественных изменений в нескольких системах.

Главными признаками старческой астении являются:

1) Медлительность.

2) Непреднамеренная потеря веса.

3) Общая слабость.

Это состояние могут сопровождать частые падения, недостаточность питания, депрессия, когнитивные нарушения, ухудшение зрения и слуха, недержание мочи, а также уменьшение силы мышц.

По словам Розалии Садыковой, старческая астения не является неотъемлемой частью старения, а ее неблагоприятным вариантом. Поэтому развитие синдрома можно предотвратить, или, по крайней мере, отсрочить или замедлить.

Старческую астению могут вызвать:

— слабая физическая активность;

— плохое питание;

— депрессия;

— одновременный (и при том иногда необоснованный) прием большого количества лекарств;

— социальные факторы (низкие доходы, одиночество, низкий уровень образования).

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