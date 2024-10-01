Уфимский врач рассказала о главных признаках старческой астении

Заместитель главного врача по амбулаторно-поликлинической работе Республиканского клинического госпиталя Ветеранов войн, заслуженный врач Башкирии Розалия Садыкова рассказала о главных признаках старческой астении. В беседе с изданием UfaTime.ru специалист поведала о признаках синдрома.
Медик утверждает, что старческая астения никак не связана с патологией какого-либо органа или системы организма. Она вызвана комплексом естественных изменений в нескольких системах.
Главными признаками старческой астении являются:
1) Медлительность.
2) Непреднамеренная потеря веса.
3) Общая слабость.
Это состояние могут сопровождать частые падения, недостаточность питания, депрессия, когнитивные нарушения, ухудшение зрения и слуха, недержание мочи, а также уменьшение силы мышц.
По словам Розалии Садыковой, старческая астения не является неотъемлемой частью старения, а ее неблагоприятным вариантом. Поэтому развитие синдрома можно предотвратить, или, по крайней мере, отсрочить или замедлить.
Старческую астению могут вызвать:
— слабая физическая активность;
— плохое питание;
— депрессия;
— одновременный (и при том иногда необоснованный) прием большого количества лекарств;
— социальные факторы (низкие доходы, одиночество, низкий уровень образования).
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