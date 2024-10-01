Рассказываем, с кем и когда сыграет хабаровский «Амур» в октябре 2024 года

Что касается октября, то команда его проведет в основном на выезде. Начнет с двойных игр в Казани и Нижнекамске, затем на недельку вернется в Хабаровск. А потом уедет уже до конца месяца в Москву, Ярославль и Череповец. Легко не будет. Соперники серьезные, с серьезными амбициями. Остается надежда, что Андрей Мартемьянов подкрутит нужные гайки и нажмет на нужные кнопки, чтобы заставить команду побеждать не в конце сезона, а уже сейчас. Уверен, что в Красноярске с интересом наблюдали за домашней серией «Амура». Присматривались.