Рассказываем, с кем и когда сыграет хабаровский «Амур» в октябре 2024 года

Сентябрь для «Амура» как-то не сложился. Неплохо сыграв на выезде в самом начале сезона, забрав четыре очка из восьми возможных, «тигры» вернулись в Хабаровск и из пяти матчей смогли выиграть только один — с подмосковным «Витязем». Честно сказать, от любимой команды хабаровские болельщики ожидали большего, особенно после побед в Астане и Омске. Зато с трибун «Платинум Арены» можно было наблюдать всю палитру тигриной темной полосы — от светло-серой, когда уступили «Куньлуню РС», до черной, как дно Марианской впадины, — когда с треском провалили матчи с ЦСКА и нижегородским «Торпедо».
Итог неутешительный, две победы на старте подбросили команду в середину турнирной таблицы Востока, поражения снова отправили на предпоследнее место конференции. Все-таки шесть очков за девять игр маловато для того, чтобы считать старт успешным. Впрочем, команду нельзя упрекнуть в нежелании побеждать, но к желанию хотелось бы, чтобы на льду было меньше сумбура, больше точных передач, ну и, конечно, надо забивать моменты, которые создаются. Что-что, но их реализация пока не самая сильная сторона хабаровской команды.
Что касается октября, то команда его проведет в основном на выезде. Начнет с двойных игр в Казани и Нижнекамске, затем на недельку вернется в Хабаровск. А потом уедет уже до конца месяца в Москву, Ярославль и Череповец. Легко не будет. Соперники серьезные, с серьезными амбициями. Остается надежда, что Андрей Мартемьянов подкрутит нужные гайки и нажмет на нужные кнопки, чтобы заставить команду побеждать не в конце сезона, а уже сейчас. Уверен, что в Красноярске с интересом наблюдали за домашней серией «Амура». Присматривались.
КАЛЕНДАРЬ ИГР ХАБАРОВСКОГО «АМУРА» НА ОКТЯБРЬ 2024 ГОДА
2 октября, среда. «Ак Барс» — «Амур». Казань. Начало матча в 19:00 по московскому времени (3 октября в 2:00 по Хабаровску).
4 октября, пятница. «Ак Барс» — «Амур». Казань. Начало матча в 19:00 по московскому времени (5 октября в 2:00 по Хабаровску).
6 октября, воскресенье. «Нефтехимик» — «Амур». Нижнекамск. Начало матча в 17:00 по московскому времени (7 октября в 0:00 по Хабаровску).
8 октября, вторник. «Нефтехимик» — «Амур». Нижнекамск. Начало матча в 19:00 по московскому времени (9 октября в 2:00 по Хабаровску).
13 октября, воскресенье. «Амур» — «Лада». Хабаровск. Начало матча в 10:30 по московскому времени (в 17:30 по Хабаровску).
15 октября, вторник. «Амур» — «Лада». Хабаровск. Начало матча в 12:00 по московскому времени (в 19:00 по Хабаровску).
17 октября, четверг. «Амур» — «Северсталь». Хабаровск. Начало матча в 12:00 по московскому времени (в 19:00 по Хабаровску).
19 октября, суббота. «Амур» — «Спартак». Хабаровск. Начало матча в 10:30 по московскому времени (в 17:30 по Хабаровску).
23 октября, среда. ЦСКА — «Амур». Москва. Начало матча в 19:30 по московскому времени (24 октября в 2:30 по Хабаровску).
25 октября, пятница. «Локомотив» — «Амур». Ярославль. Начало матча в 19:00 по московскому времени (26 октября в 2:00 по Хабаровску).
27 октября, воскресенье. «Северсталь» — «Амур». Череповец. Начало матча в 17:00 по московскому времени (28 октября в 0:00 по Хабаровску).
29 октября, вторник. «Динамо-Москва» — «Амур». Москва. Начало матча в 19:30 по московскому времени (30 октября в 2:30 по Хабаровску).
Жирным шрифтом выделены домашние матчи команды.