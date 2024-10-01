1 октября начнется подача тепла во все дома и учреждения Нижнего Новгорода

В городе официально начался отопительный сезон.
По информации мэрии, подавать тепло в социальные учреждения по заявкам их руководителей ресурсоснабжающие компании начали еще вчера. К 17:00 в понедельник ресурс поступал уже в 11 школ, 23 детских сада, 4 учреждения здравоохранения, а также 7 многоквартирных домов.
В городской администрации напомнили, что пуск тепла в многоквартирные дома происходит не одномоментно: в процессе задействованы ресурсоснабжающие организации, домоуправляющие компании и хозяева квартир.
«Если цепочка выстроена правильно, то тепло придет в квартиры оперативно, если где-то есть сбой, то процесс может занять больше времени», — объяснили в мэрии.
С началом отопительного сезона в региональном центре запустили работу горячих линий по вопросам теплоснабжения. Оставить заявку граждане, у которых дома пока еще холодно, могут и на платформе «Лобачевский».