1 октября начнется подача тепла во все дома и учреждения Нижнего Новгорода

По информации мэрии, подавать тепло в социальные учреждения по заявкам их руководителей ресурсоснабжающие компании начали еще вчера. К 17:00 в понедельник ресурс поступал уже в 11 школ, 23 детских сада, 4 учреждения здравоохранения, а также 7 многоквартирных домов.