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1 октября начнется подача тепла во все дома и учреждения Нижнего Новгорода

Подача тепла в образовательные учреждения, больницы и многоквартирные дома Нижнего Новгорода стартует 1 октября.

Источник: Живем в Нижнем

В городе официально начался отопительный сезон.

По информации мэрии, подавать тепло в социальные учреждения по заявкам их руководителей ресурсоснабжающие компании начали еще вчера. К 17:00 в понедельник ресурс поступал уже в 11 школ, 23 детских сада, 4 учреждения здравоохранения, а также 7 многоквартирных домов.

В городской администрации напомнили, что пуск тепла в многоквартирные дома происходит не одномоментно: в процессе задействованы ресурсоснабжающие организации, домоуправляющие компании и хозяева квартир.

«Если цепочка выстроена правильно, то тепло придет в квартиры оперативно, если где-то есть сбой, то процесс может занять больше времени», — объяснили в мэрии.

С началом отопительного сезона в региональном центре запустили работу горячих линий по вопросам теплоснабжения. Оставить заявку граждане, у которых дома пока еще холодно, могут и на платформе «Лобачевский».

ЖКХ