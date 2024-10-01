Сегодня УРФО отмечает Международный день кофе

Постоянными исследованиями доказано, что кофе снижает риск болезни Альцгеймера и Паркинсона. Так же стало известно, что люди, которые любят кофе, реже страдают хроническими заболеваниями печени и острой почечной недостаточностью.
Кофеин помогает в профилактике некоторых видов рака. Кофе активизирует работу мозга, увеличивает физическую выносливость и способствует снижению веса.
Кофеин содержится не только в кофе, но и черном и зеленом чаях, шоколаде, энергетиках.
Но не стоит забывать об индивидуальной непереносимости кофе, а также о его способности повышать артериальное давление и учащать пульс, что важно для людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями.
«Кроме того, кофе и чай являются сильными абсорбентами, поэтому снижают всасывание многих полезных веществ из пищи и лекарственных препаратов», сообщает Роскачество.