На Среднем Урале выбрали лучшего фельдшера

В Екатеринбурге в Свердловском областном медколледже выбрали лучшего фельдшера региона. Им стала заведующий фельдшерско-акушерским пунктом села Рудянское Сухоложского района Анна Костарева. В общей сложности в финал регионального конкурса профмастерства «Славим человека труда» вышли 12 человек — медики из Асбеста, Ачита, Екатеринбурга, Каменска-Уральского, Серова, Нижнего Тагила, Нижних Серег, Ирбита, Краснотурьинска, Сухого Лога и Ревды.