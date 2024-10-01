На Среднем Урале выбрали лучшего фельдшера

В Екатеринбурге в Свердловском областном медколледже выбрали лучшего фельдшера региона. Им стала заведующий фельдшерско-акушерским пунктом села Рудянское Сухоложского района Анна Костарева. В общей сложности в финал регионального конкурса профмастерства «Славим человека труда» вышли 12 человек — медики из Асбеста, Ачита, Екатеринбурга, Каменска-Уральского, Серова, Нижнего Тагила, Нижних Серег, Ирбита, Краснотурьинска, Сухого Лога и Ревды.
«Фельдшер — исконно русская специальность здравоохранения. Мы видим, как они востребованы и нужны сегодня обществу, какой высокий спрос на них», — отметила директор СОМК Ирина Левина.
Второе место в номинации «лучший фельдшер» завоевала Надежда Семенова из Ачитской ЦРБ, а третье место занял Владимир Неуймин из горбольницы Каменска-Уральского.