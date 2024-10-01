Путин подписал указ о назначении шести судей в Омской области

Президент РФ Владимир Путин подписал указ о назначении шести новых судей в Омской области. Среди них — два председателя районных судов Омска и судья областного суда.
Согласно документу, Константин Яковлев был назначен судьей Омской областного суда. Иван Соснин стал председателем Первомайского района суда, а Владимир Константинов — председателем Советского районного суда.
Судьями Куйбышевского и Ленинского районных суд были назначены Анна Шевелева и Дмитрий Гаркуша соответственно. Должность судьи Муромцевского районного суда Омской области Виктория Паховцева.