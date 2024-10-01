Олбани
+16°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Путин подписал указ о назначении шести судей в Омской области

Новыми председателями обзавелись два районных суда Омска.

Источник: Комсомольская правда

Президент РФ Владимир Путин подписал указ о назначении шести новых судей в Омской области. Среди них — два председателя районных судов Омска и судья областного суда.

Согласно документу, Константин Яковлев был назначен судьей Омской областного суда. Иван Соснин стал председателем Первомайского района суда, а Владимир Константинов — председателем Советского районного суда.

Судьями Куйбышевского и Ленинского районных суд были назначены Анна Шевелева и Дмитрий Гаркуша соответственно. Должность судьи Муромцевского районного суда Омской области Виктория Паховцева.