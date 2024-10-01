«Желаю каждому взойти на свой духовный Эверест»: Фёдор Конюхов приехал во Владивосток

Федор Конюхов приехал во Владивосток после одиннадцатидневной исторической экспедиции, посвященной исследователю Дальнего Востока Владимиру Арсеньеву. Знаменитый путешественник рассказал корр. ИА PrimaMedia о своем последнем маршруте, встрече с амурским тигром и былых рекордах.
Масштабная экспедиция началась 18 сентября с горы Брат в Партизанском муниципальном округе. Конечной точкой маршрута стало подножье скалы Дерсу Узала в Кавалеровском округе. Конюхов и другие участники экспедиции прошли более 500 километров на лошадях за 11 дней, полностью повторив путь известного этнографа.
Так как экспедиторы повторяли маршрут Арсеньева, одеты они были в костюмы времён начала ХХ века. Кроме того, во время экспедиции Федор Конюхов и его команда столкнулись с амурским тигром. К счастью, дальневосточный хищник не был агрессивным и при виде людей просто ушёл вглубь леса.
«Это была красивая, спокойная кошка» — рассказал знаменитый путешественник.
Перед участниками экспедиции также стояла задача установить станции «Сейсмо-МетеоПро» в трёх точках: на горах Брат и Снежная и на скале Дерсу Узала. Они будут отслеживать изменения в окружающей среде, замерять сейсмическую активность и изменения климата.
Федор Конюхов также вспомнил об одном из прошлых своих путешествий. Так, ему удалось в одиночку пересечь Атлантический океан всего за 46 суток. Секрет успеха был очень прост — путешественник старался как можно меньше времени тратить на еду и сон, хоть это и было очень нелегко.
«Нужно всегда ставить высокую планку. Я бы пожелал каждому из вас взойти на свой духовный Эверест», — поделился Федор Конюхов.
Напомним, Фёдор Конюхов является Почетным жителем города Находки. 23 года прожил в Находке и поселке Врангель. За это время он совершил более 10 масштабных экспедиций, включая: переход на лыжах через Северный Ледовитый океан, одиночное покорение Северного полюса на лыжах, одиночное кругосветное плавание на яхте Караана, второе кругосветное плавание на яхте Формоза, восхождение на Эверест.