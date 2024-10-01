«Желаю каждому взойти на свой духовный Эверест»: Фёдор Конюхов приехал во Владивосток

Федор Конюхов также вспомнил об одном из прошлых своих путешествий. Так, ему удалось в одиночку пересечь Атлантический океан всего за 46 суток. Секрет успеха был очень прост — путешественник старался как можно меньше времени тратить на еду и сон, хоть это и было очень нелегко.