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В Семенове простились c Сергеем Глухаревым, погибшим в СВО

Погиб нижегородец 12 августа 2024 года во время исполнения воинского долга.

Источник: Нижегородская правда

Траурный митинг прощания с военнослужащим Сергеем Глухаревым, погибшим в спецоперации на Украине, прошел в Семеновском округе. Об этом сообщил глава района Александр Песков.

Сергей родился 2 декабря 1970 года в городе Семенов. Он заключил контракт 13 марта 2024 года и отправился на службу.

Погиб нижегородец 12 августа 2024 года во время исполнения воинского долга.

«Мы выражаем глубокие соболезнования семье Сергея Алексеевича. Его подвиг навсегда останется в нашей памяти, и мы будем помнить о его мужестве и самоотверженности», — отметил Александр Песков.

Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщалось, что нижегородские волонтеры рассказали об обстановке в Курской области.