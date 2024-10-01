В Семенове простились c Сергеем Глухаревым, погибшим в СВО

Траурный митинг прощания с военнослужащим Сергеем Глухаревым, погибшим в спецоперации на Украине, прошел в Семеновском округе. Об этом сообщил глава района Александр Песков.
Сергей родился 2 декабря 1970 года в городе Семенов. Он заключил контракт 13 марта 2024 года и отправился на службу.
Погиб нижегородец 12 августа 2024 года во время исполнения воинского долга.
«Мы выражаем глубокие соболезнования семье Сергея Алексеевича. Его подвиг навсегда останется в нашей памяти, и мы будем помнить о его мужестве и самоотверженности», — отметил Александр Песков.
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