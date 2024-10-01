Дмитрий Демешин: «Хабаровское долголетие» начнет работу в 2025 году

Сегодня в Хабаровском крае проживает более 275 тысяч пожилых граждан. Каждый второй является ветераном труда, а многие активно вовлечены в волонтерское движение и общественные организации. На приеме за вклад в развитие добровольческой деятельности благодарственные письма губернатора получили несколько активистов: Валентин Буханцев, Надежда Вежновец и Виктор Усов.