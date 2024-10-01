Дмитрий Демешин: «Хабаровское долголетие» начнет работу в 2025 году

В Хабаровске состоялся торжественный прием в честь Международного дня пожилых людей, на котором губернатор Хабаровского края Дмитрий Демешин объявил о запуске важного социального проекта для граждан старшего возраста, сообщает пресс-служба правительства края.
С 2025 года на территории всего края начнет работу программа «Хабаровское долголетие», которая создаст условия для активного образа жизни пожилых людей.
«Мы подписали постановление о внедрении программы, которая позволит жителям “серебряного возраста” бесплатно посещать досуговые занятия и секции. Все организационные моменты будут завершены до конца этого года, чтобы в 2025 году программа заработала на полную мощность», — сообщил губернатор.
Сегодня в Хабаровском крае проживает более 275 тысяч пожилых граждан. Каждый второй является ветераном труда, а многие активно вовлечены в волонтерское движение и общественные организации. На приеме за вклад в развитие добровольческой деятельности благодарственные письма губернатора получили несколько активистов: Валентин Буханцев, Надежда Вежновец и Виктор Усов.
Отдельно Дмитрий Демешин выразил особую благодарность родителям участников специальной военной операции: «Для всех нас, особенно для представителей власти, забота о семьях героев — это нравственный долг. Мы обязаны поддерживать эти семьи и оказывать им всю необходимую помощь».
Хабаровский край также предоставляет широкий спектр социальных льгот пожилым гражданам, включая скидки на оплату коммунальных услуг, проезд, санаторно-курортное лечение и обучение навыкам компьютерной грамотности. На эти цели ежегодно выделяется более 4 миллиардов рублей из регионального бюджета.