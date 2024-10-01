Лихачей на дорогах будут наказывать по-особенному

В 2016 году в Правилах дорожного движения была введена статья, запрещающая действия, создающие аварийные ситуации, однако до сих пор не было установлено наказания за такие деяния.
Законопроект предлагает ввести штрафы в размере 3−5 тысяч рублей для водителей, нарушающих правила. За повторное нарушение предполагается лишение прав на срок от одного до трех месяцев. Вячеслав Володин, председатель Госдумы, подчеркнул, что в комитет будет внесена поправка, которая повысит ответственность за повторные правонарушения.
Володин также привел статистику, согласно которой в 2023 году число аварий увеличилось на 4,5% по сравнению с предыдущим годом, что подчеркивает актуальность принятия данного законопроекта. Он отметил, что смертность на дорогах возросла, а количество раненых граждан также увеличилось, что подчеркивает необходимость ужесточения мер по обеспечению безопасности дорожного движения.