Лихачей на дорогах будут наказывать по-особенному

Володин также привел статистику, согласно которой в 2023 году число аварий увеличилось на 4,5% по сравнению с предыдущим годом, что подчеркивает актуальность принятия данного законопроекта. Он отметил, что смертность на дорогах возросла, а количество раненых граждан также увеличилось, что подчеркивает необходимость ужесточения мер по обеспечению безопасности дорожного движения.