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Лихачей на дорогах будут наказывать по-особенному

В России хотят ужесточить наказание за опасное вождение.

Источник: AmurMedia

1 октября Госдума намерена рассмотреть в первом чтении законопроект, который вводит ответственность за опасное вождение. Инициатива, подготовленная депутатами ЛДПР и сенатором Еленой Афанасьевой, пришла в ответ на растущее число аварий на российских дорогах.

В 2016 году в Правилах дорожного движения была введена статья, запрещающая действия, создающие аварийные ситуации, однако до сих пор не было установлено наказания за такие деяния.

Законопроект предлагает ввести штрафы в размере 3−5 тысяч рублей для водителей, нарушающих правила. За повторное нарушение предполагается лишение прав на срок от одного до трех месяцев. Вячеслав Володин, председатель Госдумы, подчеркнул, что в комитет будет внесена поправка, которая повысит ответственность за повторные правонарушения.

Володин также привел статистику, согласно которой в 2023 году число аварий увеличилось на 4,5% по сравнению с предыдущим годом, что подчеркивает актуальность принятия данного законопроекта. Он отметил, что смертность на дорогах возросла, а количество раненых граждан также увеличилось, что подчеркивает необходимость ужесточения мер по обеспечению безопасности дорожного движения.

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