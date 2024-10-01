Из Свердловской области на родину отправили больше 2900 мигрантов

За девять месяцев 2024 года из Свердловской области на родину отправили 2945 мигрантов. Об этом сообщает издание Тагил. Лайф со ссылкой на ГУФССП по Свердловской области.
— Только за сентябрь судебными приставами выдворено более 400 иностранцев. Иностранные граждане из Киргизии, Таджикистана и Узбекистана находились в Свердловской области нелегально. Все они прибыли на заработки, — рассказали в ведомстве.
Нелегальные мигранты получили штрафы за пребывание в стране и были признаны виновными в административном нарушении. Их препроводили до пунктов пропуска через границу страны.
Ранее в Каменске-Уральском прошли проверки мигрантов. 24 иностранца было решено выдворить из России после рейда.