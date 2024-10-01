Олбани
+15°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Из Свердловской области на родину отправили больше 2900 мигрантов

Свердловские приставы выдворили из страны больше 2 тысяч мигрантов.

Источник: Комсомольская правда

За девять месяцев 2024 года из Свердловской области на родину отправили 2945 мигрантов. Об этом сообщает издание Тагил. Лайф со ссылкой на ГУФССП по Свердловской области.

— Только за сентябрь судебными приставами выдворено более 400 иностранцев. Иностранные граждане из Киргизии, Таджикистана и Узбекистана находились в Свердловской области нелегально. Все они прибыли на заработки, — рассказали в ведомстве.

Нелегальные мигранты получили штрафы за пребывание в стране и были признаны виновными в административном нарушении. Их препроводили до пунктов пропуска через границу страны.

Ранее в Каменске-Уральском прошли проверки мигрантов. 24 иностранца было решено выдворить из России после рейда.