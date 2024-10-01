Воронежцы ночью задыхались от дыма

Вероятна причина задымленности города — многочисленные ландшафтные пожары, которые бушуют в окрестностях города и его районах. Всего в понедельник зарегистрировали больше 90 очагов возгорания. Во всех случаях причиной ЧП стало неосторожное обращение с огнем на фоне засухи.