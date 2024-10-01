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Воронежцы ночью задыхались от дыма

Запах гари ощущали в разных районах Воронежа.

Источник: Комсомольская правда

Минувшей ночью и накануне вечером жители Воронежа жаловались на стойкий запах гари в воздухе. Его ощущали в разных районах города — Центральном, Советском, Коминтерновском и пригородах.

Вероятна причина задымленности города — многочисленные ландшафтные пожары, которые бушуют в окрестностях города и его районах. Всего в понедельник зарегистрировали больше 90 очагов возгорания. Во всех случаях причиной ЧП стало неосторожное обращение с огнем на фоне засухи.

Кроме того, вечером понедельника в Воронеж с южных регионов пришла пыльная буря. Небо над городом покрылось серой дымкой.

пожары
экология