Воронежцы ночью задыхались от дыма

Минувшей ночью и накануне вечером жители Воронежа жаловались на стойкий запах гари в воздухе. Его ощущали в разных районах города — Центральном, Советском, Коминтерновском и пригородах.
Вероятна причина задымленности города — многочисленные ландшафтные пожары, которые бушуют в окрестностях города и его районах. Всего в понедельник зарегистрировали больше 90 очагов возгорания. Во всех случаях причиной ЧП стало неосторожное обращение с огнем на фоне засухи.
Кроме того, вечером понедельника в Воронеж с южных регионов пришла пыльная буря. Небо над городом покрылось серой дымкой.