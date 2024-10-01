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После аварии с двумя иномарками в Уфе госпитализировали молодого человека

В Уфе в ДТП с Volkswagen Polo пострадал пассажир Kia Rio
Источник: Комсомольская правда

Вчера днем, 30 сентября, в Уфе в ДТП пострадал молодой человек. Об этом рассказала пресс-служба городской Госавтоинспекции.

Авария случилась на проспекте Дружбы народов. 30-летний мужчина за рулем Kia Rio при повороте в микрорайон Сафроновский столкнулся со встречным Volkswagen Polo. В результате происшествия 23-летний пассажир «Киа» сломал ребра, его госпитализировали.

— По факту ДТП начато разбирательство, — сообщает дорожная полиция столицы Башкирии.

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