Геронтолог: к пожилым людям важно проявлять искреннюю эмпатию

По словам Людмилы Жилевич, сегодня обществу несколько не хватает чувства эмпатии к пожилым людям. Часто у человека в возрасте можно наблюдать депрессию, особенно в постковидный период. Поэтому важно просто поддержать, сказать доброе слово.
Людмила Жилевич отметила, что высокотехнологичная медицина способна вернуть человеку функционал. «Продолжать жить духовно — это, наверное, самое главное», — сказала она.
Руководитель центра уверена, что должно появляться как можно больше форм работы с пожилыми людьми. В этом направлении важны усилия не только систем здравоохранения и социальной защиты, но и общества в целом. При этом общество важно информировать о том, какие есть возможности помочь.
В связи с этим заместитель начальника главного управления социального обслуживания и социальной помощи Министерства труда и социальной защиты Николай Орел отметил акцию «От всей души», которая проводится по инициативе главы государства, а также акцию «Уважение. Забота. Ответственность», которую проводят по случаю Дня пожилых людей.
В частности, во время акции «От всей души» проходят различные мероприятия: концерты, поздравления на дому, оказание социально-бытовой помощи, посещение стационарных учреждений, больниц сестринского ухода, оказание шефской помощи одиноко проживающим гражданам и др.