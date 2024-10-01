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Геронтолог: к пожилым людям важно проявлять искреннюю эмпатию

1 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. К пожилым людям важно проявлять искреннюю эмпатию, отметила руководитель Республиканского геронтологического центра (активного долголетия), главный внештатный специалист по гериатрии Министерства здравоохранения Людмила Жилевич в проекте БЕЛТА «Страна говорит» на тему «Всесторонняя поддержка пожилых людей в Беларуси».

По словам Людмилы Жилевич, сегодня обществу несколько не хватает чувства эмпатии к пожилым людям. Часто у человека в возрасте можно наблюдать депрессию, особенно в постковидный период. Поэтому важно просто поддержать, сказать доброе слово.

Людмила Жилевич отметила, что высокотехнологичная медицина способна вернуть человеку функционал. «Продолжать жить духовно — это, наверное, самое главное», — сказала она.

Руководитель центра уверена, что должно появляться как можно больше форм работы с пожилыми людьми. В этом направлении важны усилия не только систем здравоохранения и социальной защиты, но и общества в целом. При этом общество важно информировать о том, какие есть возможности помочь.

В связи с этим заместитель начальника главного управления социального обслуживания и социальной помощи Министерства труда и социальной защиты Николай Орел отметил акцию «От всей души», которая проводится по инициативе главы государства, а также акцию «Уважение. Забота. Ответственность», которую проводят по случаю Дня пожилых людей.

В частности, во время акции «От всей души» проходят различные мероприятия: концерты, поздравления на дому, оказание социально-бытовой помощи, посещение стационарных учреждений, больниц сестринского ухода, оказание шефской помощи одиноко проживающим гражданам и др.