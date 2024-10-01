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В Воронежском зоопарке изменился график работы

Зоосад перешел на зимний режим работы.

В зоопарке Воронежа изменился график работы, сообщили в учреждении.

С 1 октября зоопарк переходит на зимний режим работы. Он будет открыт для посещения с 10:00 до 18:00, при этом касса работает до 17:00. Такой график будет актуален до 14 апреля следующего года.

«Вход на территорию возможен до 17:00», — предупредили в зоопарке.

Напоминаем, что прогуляться по залам заведения можно со вторника по воскресенье — понедельник является выходным днем.

Ранее в правительстве Воронежской области рассказали о планах приобрести еще одного тигра — на этот раз самца. Сейчас в зоопарке живут две тигрицы.

флора и фауна