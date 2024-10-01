На Горьковском шоссе установили все надземные пешеходные переходы

Напомним, для улучшения дорожно-транспортной ситуации на Горьковском шоссе от ул. Музыкальной до трассы М-7 «Волга» предусмотрели ликвидацию светофоров и наземных пешеходных переходов, из-за которых на магистрали создавались пробки. Взамен запланировали строительство шести надземных и трех подземных пешеходных переходов, трех разворотных узлов в разных уровнях и еще трех в одном уровне, тоннеля и эстакады. При этом в республике впервые используется опыт строительства трехуровневой развязки.