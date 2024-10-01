На Горьковском шоссе установили все надземные пешеходные переходы

В Казани на Горьковском шоссе установили пролетные строения и лестницы на всех шести надземных пешеходных переходах. Еще на трех подземных переходах выполнили монолитные работы, монтаж несущих элементов и лестничных маршей. На всех объектах сейчас выполняют отделочные работы, сообщили в комитете внешнего благоустройства.
Напомним, для улучшения дорожно-транспортной ситуации на Горьковском шоссе от ул. Музыкальной до трассы М-7 «Волга» предусмотрели ликвидацию светофоров и наземных пешеходных переходов, из-за которых на магистрали создавались пробки. Взамен запланировали строительство шести надземных и трех подземных пешеходных переходов, трех разворотных узлов в разных уровнях и еще трех в одном уровне, тоннеля и эстакады. При этом в республике впервые используется опыт строительства трехуровневой развязки.
Кроме того, на участке от ТЦ «Факел» до СК «Олимпиец» расширят проезжую часть до шести полос, а на всем протяжении магистрали построят тротуар шириной 3−4,5 м и велодорожки шириной 1,5 м. Протяженность съездов и местных проездов составит 6,5 км.
В результате пропускная способность 11,5-километровой дороги увеличится в два раза — до 11 тысяч автомобилей в час. Улучшения смогут почувствовать порядка 140 тыс. жителей Кировского района, Салават Купере, Залесного и Юдино. Реконструкцию магистрали планируется завершить к ноябрю.