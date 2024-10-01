Россиянам перечислили самые востребованные вакансии на рынке труда

На сегодняшний день на российском рынке труда наблюдается нехватка специалистов в ряде профессий. Это дворники, токари, фрезеровщики и шлифовщики, а также врачи, повара и продавцы-консультанты. Эти профессии показывают наименьшую обеспеченность кадрами, как сообщают аналитики платформы hh.ru.
Согласно их данным, индекс актуальных вакансий для дворников составляет 0,9, в то время как для токарей, фрезеровщиков и шлифовщиков он равен 1. Дефицит кадров среди врачей, поваров, пекарей, кондитеров и продавцов-консультантов находится на одинаковом уровне, с индексом активных резюме на одну вакансию, равным 1,2.
В число самых востребованных профессий в России также входят администраторы магазинов, автослесари, автомеханики, фармацевты-провизоры, слесари и сантехники, агенты по недвижимости и мерчандайзеры.
Из перечисленных специальностей лишь токари, фрезеровщики и шлифовщики зарабатывают более 100 тысяч рублей в месяц, с медианной зарплатой 140,8 тысячи. Агентам по недвижимости удается добиться медианного дохода в 146,9 тысячи рублей. Авто Слесари и автомеханики приближаются к этой отметке с зарплатой 99,8 тысячи рублей. В то время как медианная зарплата дворников составляет всего 31,1 тысячи рублей, передает РИА Новости.