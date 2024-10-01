Россиянам перечислили самые востребованные вакансии на рынке труда

Из перечисленных специальностей лишь токари, фрезеровщики и шлифовщики зарабатывают более 100 тысяч рублей в месяц, с медианной зарплатой 140,8 тысячи. Агентам по недвижимости удается добиться медианного дохода в 146,9 тысячи рублей. Авто Слесари и автомеханики приближаются к этой отметке с зарплатой 99,8 тысячи рублей. В то время как медианная зарплата дворников составляет всего 31,1 тысячи рублей, передает РИА Новости.