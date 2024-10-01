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В Ростове во время рейда на стройке вручили 30 повесток

Всего проверили 367 иностранцев.

Ростовские полицейские провели рейд на стройке жилого комплекса в Первомайском районе. Как рассказали в пресс-службе донского главка, под него попали 367 иностранных граждан, из которых 28 нарушили административный кодекс.

Правоохранители обнаружили 21 нарушение о незаконной трудовой деятельности иностранным гражданином, четыре нарушения срока обращения за выдачей патента, а также 16 нарушений правил въезда в страну или проживания в ней.

Кроме того, сотрудники районного военного комиссариата вручили 30 повесток в военкомат тем, кто получил российское гражданство не по рождению.