В Ростове во время рейда на стройке вручили 30 повесток

Ростовские полицейские провели рейд на стройке жилого комплекса в Первомайском районе. Как рассказали в пресс-службе донского главка, под него попали 367 иностранных граждан, из которых 28 нарушили административный кодекс.
Правоохранители обнаружили 21 нарушение о незаконной трудовой деятельности иностранным гражданином, четыре нарушения срока обращения за выдачей патента, а также 16 нарушений правил въезда в страну или проживания в ней.
Кроме того, сотрудники районного военного комиссариата вручили 30 повесток в военкомат тем, кто получил российское гражданство не по рождению.