Узбекистан занимает третье место в мире по числу студентов, обучающихся в зарубежных странах

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. По данным Института статистики ЮНЕСКО на 1 января 2023 года количество студентов из Узбекистана, обучающихся за рубежом, составило 150,5 тысячи человек. За год эта цифра увеличилась почти на 24 тысячи человек, сообщает корреспондент Podrobno.uz.