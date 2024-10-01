Олбани
+13°
туман
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
СВО
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Узбекистан занимает третье место в мире по числу студентов, обучающихся в зарубежных странах

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. По данным Института статистики ЮНЕСКО на 1 января 2023 года количество студентов из Узбекистана, обучающихся за рубежом, составило 150,5 тысячи человек. За год эта цифра увеличилась почти на 24 тысячи человек, сообщает корреспондент Podrobno.uz.

Источник: Podrobno.uz

Статагентство Узбекистана приводит данные по количеству студентов и странам, в которых молодые узбекистанцы получают высшее образование.

В тройке лидеров — Казахстан (78,3 тысячи узбекистанцев), Украина (76,8 тысячи) и Россия (63,6 тысячи).

Дальнейшее распределение студентов по странам выглядит так:

Туркменистан — 60,9 тысячи человек;

Азербайджан — 49,7 тысячи человек;

Афганистан — 34,3 тысячи человек;

Таджикистан — 32,5 тысячи человек;

Беларусь — 27 тысячи человек;

Кыргызстан — 17,1 тысячи человек.

образование