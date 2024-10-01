Узбекистан занимает третье место в мире по числу студентов, обучающихся в зарубежных странах

Статагентство Узбекистана приводит данные по количеству студентов и странам, в которых молодые узбекистанцы получают высшее образование.
В тройке лидеров — Казахстан (78,3 тысячи узбекистанцев), Украина (76,8 тысячи) и Россия (63,6 тысячи).
Дальнейшее распределение студентов по странам выглядит так:
Туркменистан — 60,9 тысячи человек;
Азербайджан — 49,7 тысячи человек;
Афганистан — 34,3 тысячи человек;
Таджикистан — 32,5 тысячи человек;
Беларусь — 27 тысячи человек;
Кыргызстан — 17,1 тысячи человек.